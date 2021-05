12 Maggio 2021 14:22

Anas: chiuso in direzione Reggio Calabria un tratto della statale 106 “Jonica” a Marina di Gioiosa Ionica per consentire il ripristino di un tratto lungo il viadotto ‘Torbido’

Lungo la strada statale 106 ‘Jonica’, è provvisoriamente istituito il senso unico alternato nel comune di Marina di Gioiosa Jonica, in provincia di Reggio Calabria. Il provvedimento si è reso necessario per consentire il ripristino del piano viabile lungo il viadotto ‘Torbido’ (km 107,540) interessato da un ammaloramento nel tratto in direzione Reggio Calabria. Sul posto sono presenti i Tecnici Anas per le verifiche e per il ripristino della normale circolazione nel piu’ breve tempo possibile.