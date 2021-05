Reggio Calabria, Chilà (Fdi): “far ripartire lo sport, indispensabile motore sociale”

6 Maggio 2021 09:24

Reggio Calabria, Chilà (Fdi): “l’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia Covid, da quasi 2 anni, ci ha costretti a riprogrammare la nostra quotidianità”

“L’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia Covid, da quasi 2 anni, ci ha costretti a riprogrammare la nostra quotidianità. Siamo obbligati a restare in casa, o ad uscire limitatamente, non comprendendo che l’attività sportiva, e la sua funzione sociale hanno connotati anche terapeutici. Come tante altre attività, il mondo dello sport si è fermato: gli impianti sono chiusi, o chiusi in maniera alterna, gli allenamenti sospesi e tutte le manifestazioni rinviate, o in parte vengono considerati solo gli sport individuali quindi no da contatto. Lo sport non è una di quelle attività che può essere sacrificata o annullata; non può e non deve essere trattata dal Governo centrale come tema secondario. Proprio perché, chi vive o dedica allo sport molte ore del proprio tempo, ha subito una completa rivoluzione della propria vita, dovendo fare i conti con chiusure e restrizioni”. E’ quanto scrive in una nota la dott.ssa Paola Chilà, responsabile provinciale del Dipartimento Sport di FDI. “Mesi e mesi di duro lavoro, di fatica sia fisica che mentale, di ore passate in palestra, in piscina, in barca o in sella ad una bici in previsione di importanti gare che ora non si sa se verranno o meno disputate. Ma lo sport abitua al sacrificio e in questo momento, purtroppo, il miglior sacrificio da fare è quello di rispettare le regole. D’accordo e osservanti delle regole imposte, ma nello stesso tempo, occorre fare una valutazione più approfondita. Essendo una sportiva, posso fermamente dire che mi manca qualsiasi cosa del mio sport – quello della vela. Mi manca uscire con il mio team nel nostro stretto; mi manca sdraiarmi in barca appena finito l’allenamento e guardare il cielo mentre sento l’acqua che scorre sotto di me; mi mancano gli amici e le risate mentre si ritorna a terra da un duro allenamento.