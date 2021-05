Reggio Calabria, Catalano a StrettoWeb: “i decreti anti-Covid vengono dettati dalle multinazionali”

1 Maggio 2021 14:41

Reggio Calabria, Catalano a StrettoWeb: “da oltre un anno che andiamo avanti con apri e chiudi e la gente è in difficoltà. Credo che i decreti anti-Covid vengono dettati dalle multinazionali”

Luigi Catalano, coordinatore del movimento Nuova Italia Unita, ai microfoni di StrettoWeb, sottolinea: “da oltre un anno che andiamo avanti con apri e chiudi e la gente è in difficoltà. I ristoranti non possono riaprire al chiuso perchè giustamente non si deve stare vicini ma quando si sale su un aereo la gente è ammassata in barba al distanziamento. Credo sinceramente che lo stato italiano è sottomesso alle multinazionali che dettano i vari decreti anti-Covid”, conclude. In basso l’INTERVISTA completa.