Reggio Calabria, grandi novità per i soci del Circolo del Tennis “Rocco Polimeni”: da Habitat 745 cashback su diversi prodotti

24 Maggio 2021 15:29

Reggio Calabria, convenzione tra il Circolo del Tennis “Rocco Polimeni” e il negozio di mobili e arredamento Habitat 745

Circolo del Tennis “Rocco Polimeni” e Habitat 745 insieme per la nuova partnership riservata ai soci. Lo storico Circolo sportivo sito a Pentimele presenta la prima convenzione del 2021 con il negozio di Sbarre Centrali, a Reggio Calabria, che si occupa di mobili e arredamento. La collaborazione prevede un Cashback del 5% sui complementi d’arredo e del 3% sulla progettazione di cucine, living e arredi di genere. Si tratta di un’unione che rafforza l’immagine dei due brand, quello del negozio rappresentante tra l’altro uno dei numerosi partner del Circolo Sportivo che da quasi 100 anni si esprime quale fiore all’occhiello nel settore della città di Reggio Calabria.

Habitat 745, un grande spazio a misura d’uomo

Il negozio Habitat 745 è sito in Via Sbarre Centrali, all’indirizzo – appunto – 745, da cui prende spunto il nome. Si occupa di tutto il grande mondo che c’è dietro a mobili e arredamento, da cucine a camere da letto passando per living room e camerette. E’ leader nel settore della progettazione di qualsiasi ambiente di ogni genere con eccellente qualità e professionalità e si fregia delle migliore marche: Kartell, Bonaldo, Binova, San Giacomo.

Le promozioni sono riservate ai soci del Circolo e prevedono un Cashback (un rimborso parziale della spesa sostenuta dai clienti quando acquistano nei negozi convenzionati) del 5% sui complementi d’arredo e del 3% sulla progettazione di cucine, living e arredi di ogni genere. Il rimborso ottenuto verrà versato direttamente al Circolo Polimeni come acconto sulla quota associativa annuale o come buono sui campi da tennis. Contatti: info@habitat745.it, telefono 0965.622093.

Che cos’è il Cashback?

Il Cashback soprattutto negli ultimi 6 mesi, per motivi ben noti, ha raggiunto un’importanza mai avuta prima. Anche il Circolo del Tennis, così come tante altre realtà, ha deciso di affidarsi a questo sistema per incentivare i consumatori all’acquisto di beni sfruttando vantaggi di ogni tipo con i partner associati. In linea generale, il Cashback permette di ottenere un rimborso parziale della spesa sostenuta dai clienti quando acquistano un prodotto nei negozi convenzionati. In questo caso specifico, vista appunto la convenzione tra il “Polimeni” e il negozio di mobili, i soci del circolo del Tennis possono recarsi presso “Habitat 745” e approfittare di un cashback del 5% sui complementi d’arredo e del 3% sulla progettazione di cucine, living e arredi di ogni genere. Per maggiori informazioni è possibile chiedere alla segreteria del Circolo o recarsi direttamente in negozio.