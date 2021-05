Reggio Calabria, capigruppo maggioranza: “definanziamento MMS scelta incomprensibile della Regione”

4 Maggio 2021 10:46

Reggio Calabria, i capigruppo della maggioranza protestano per la volontà di revocare il finanziamento dell’opera MMS da parte della Regione Calabria

“È certamente singolare la vicenda relativa al paventato definanziamento dell’opera MMS da parte della Regione Calabria nei confronti della Città di Reggio Calabria relativamente al nuovo sistema di mobilità sostenibile ora messo a rischio dall’ipotesi della revoca dei fondi“. Così i capigruppo di maggioranza di centrosinistra del Comune di Reggio Calabria che aggiungono: “in un momento in cui le massime istituzioni, a livello europeo e nazionale, spingono per la progettazione di opere in grado di cambiare il sistema della mobilità urbana, riducendo il traffico veicolare e generando sistemi alternativi in grado di decongestionare i tradizionali circuiti di trasporto e creare nuovi assi di mobilità, la scelta della Regione Calabria, che appare sempre più come una decisione di indirizzo politico più che una conseguenza tecnica di un procedimento amministrativo“.

“Si pone in netta controtendenza – affermano i capigruppo, secondo quanto riporta l’agenzia ‘Dire’ – rispetto alla fase storica che stiamo attraversando, mettendo a rischio anche il lavoro di attenta e scrupolosa programmazione messo in campo in questi anni dall’Amministrazione comunale reggina che ha già prodotto importanti aggiornamenti come, ad esempio, l’attività sul Piano Urbano, sulla Mobilità Sostenibile, il Piano Strutturale Comunale ed il nuovo Piano Spiaggia“.

“Nelle ultime settimane – concludono – l’Amministrazione comunale ha ricevuto una serie molto ravvicinata di comunicazioni da parte della Regione, che figurano concretamente la decisione di revocare il finanziamento dell’opera. Una scelta francamente incomprensibile ed assolutamente ingiustificata, alla quale il Comune di Reggio Calabria si opporrà, se necessario, anche in sede giurisdizionale“.