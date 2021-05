Reggio Calabria: assemblea degli iscritti alla FABI della Banca Popolare dell’Emilia Romagna

5 Maggio 2021 10:21

Si è tenuta nei giorni scorsi l’assemblea degli iscritti alla FABI Reggio Calabria della Banca Popolare dell’Emilia Romagna, nel corso della quale sono state analizzate le numerose difficoltà che stanno incontrando tutte le lavoratrici ed i lavoratori coinvolti nel processo di integrazione delle agenzie ex Ubi in Bper.

Come FABI, esprimendo “un deciso ringraziamento a tutte le colleghe ed i colleghi che con immenso spirito di sacrificio ed abnegazione stanno affrontando questo periodo estremamente complesso e problematico, intendiamo ribadire che non accetteremo alcuna chiusura indiscriminata di agenzie nella nostra provincia, né, tantomeno, una riduzione degli organici già ridotti allo stremo. Anzi, vigileremo senza sconti affinché gli accordi relativi alle uscite di personale (1 assunzione ogni 2 uscite) vengano immediatamente e pienamente applicati anche nel nostro territorio, oltre a pretendere che il territorio reggino non sia solo fonte di raccolta per il Gruppo Bper, così come per le altre aziende bancarie, ma anche territorio dove impiegare le risorse al fianco ed a sostegno di cittadini e imprese locali. All’interno dell’assemblea, che ha trattato i numerosi e corposi temi attualmente oggetto di dibattito a livello nazionale, è stata costituita la Rappresentanza Sindacale Aziendale FABI ed è stata eletta la collega Olga Calveri quale Segretaria della RSA di Reggio Calabria che, insieme al nostro Dirigente Provinciale Domenico Galluzzo e alla Segreteria Territoriale, saranno i garanti del rispetto dei diritti di tutti le colleghe ed i colleghi in questa realtà aziendale. La collega Calveri, dopo aver espresso un sentito ringraziamento a tutti gli iscritti per la fiducia accordatale, dichiara che, nella duplice veste di collega e di RSA, si spenderà in questo nuovo e sfidante ruolo con tutte le sue energie e sempre al servizio delle colleghe e dei colleghi. Con questo spirito, vuole esprimere un sentito apprezzamento per la sensibilità dimostrata dall’azienda in merito al servizio di piantonamento previsto, di recente, per le agenzie con maggior afflusso, garantito nei giorni di fine/inizio mese. Da oggi la FABI, primo sindacato di categoria dei bancari, rafforza ancora di più la propria presenza sul territorio reggino, ponendosi come riferimento delle colleghe e dei colleghi anche all’interno di questa azienda di credito, in virtù dell’altissimo grado di adesione dei dipendenti Bper alla FABI presso tutta l’area metropolitana di Reggio Calabria. Augurando buon lavoro ad Olga Calveri ed a Domenico Galluzzo, desideriamo ringraziare tutte le colleghe e i colleghi per la fiducia accordataci, scegliendo senza indugio di essere rappresentati dalla FABI di Reggio Calabria”.