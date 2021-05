5 Maggio 2021 21:30

Reggio Calabria: annullata la manifestazione per la pulizia di Piazza de Nava, il Settore Ambiente del comune non dà l’autorizzazione. lamberti Castronuovo: “preferiscono gli escrementi degli uccelli”

“Avendo ricevuto la nota del Settore Ambiente della Città di Reggio Calabria la manifestazione, stabilita dalla fondazione “Aurelia e Giuseppe Lamberti Castronuovo” per la pulizia di Piazza de Nava, la piantumazione degli alberi di bergamotto ed il lavaggio della statua dedicata all’Avv. Giuseppe De Nava, fissata per sabato 8 Maggio p.v., è da intendersi annullata”. E’ quanto afferma in una nota il presidente dott. Eduardo Lamberti Castronuovo. “No comment. Evidentemente per il Settore, mascheratosi dietro la Sovrintendenza, sono più protettivi gli escrementi degli uccelli che una operazione di pulizia a base di semplice acqua. Non ci dilunghiamo in altri commenti. Per adesso”, conclude.