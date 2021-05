Reggio Calabria, #AmaReggio: “altro che Waterfront, inaugurato Immondizia front”

23 Maggio 2021 10:36

Reggio Calabria, la nota di #AmaReggio sul Waterfront

“E così giunse il fatidico giorno della “presa del Waterfront”! Il sindaco reggino, eletto dai vivi e persino dai morti, alla fine non ha avuto il buon gusto di evitare penose passerelle e magari inaugurare con sobrietà e soprattutto onestà intellettuale un’opera pensata e messa in piedi da altri. Pazienza! A coloro che dovranno giudicare un giorno meriti e demeriti della politica l’esito potrà apparire scontato”. Ma oggi è giornata di inaugurazioni e per le strade della città venivano aperti anche diversi “Immondizia Front”…diffidate dalle imitazioni!”. Lo afferma in una nota #AmaReggio.