30 Maggio 2021 19:14

Reggio Calabria: a Piazza Camagna la manifestazione dal titolo “La Repubblica a chi lavora con diritti sociali e sicurezza” organizzata dal comitato “27 Febbraio”

Il Comitato “27 Febbraio” (che riunisce varie organizzazioni tra cui, Associazione e rivista Cumpanis, Partito Comunista, Movimento per la Rinascita del P.C.I. e l’Unità dei Comunisti, Circolo Culturale Proletario, Spread IT, Gramsci oggi, Associazione Politca M48, Patria Socialista) ha organizzato per il giorno 2 giugno delle manifestazioni che si svolgeranno in tante città d’Italia (in Calabria a Cosenza e Reggio Calabria). Manifestazioni contrassegnate dal seguente titolo: “La Repubblica a chi lavora con diritti sociali e sicurezza”. E che contemporaneamente vogliono costituire una presa di posizione “contro il governo Draghi, contro il governo delle banche e delle multinazionali, e contro il governo dell’Unione Europea e della Nato”; governi che appaiono lontani dalle esigenze dei lavoratori e non adeguatamente attenti ai diritti delle lavoratrici e dei lavoratori. La manifestazione che si svolgerà a Reggio Calabria, inoltre, sarà l’occasione per parlare dei problemi del SUD; del fatto che il PNRR approvato dal Governo sottrae al Mezzogiorno ben 80 miliardi e epr affrontare i temi oggi di maggior rilievo come sanità pubblica e di qualità, lavoro, lotta alla precarietà e giustizia sociale. Anche a Reggio Calabria si svolgerà a Piazza Camagna, mercoledì 2 giugno 2021 a partire dalle ore 17,00 con seguito, una manifestazione organizzata, appunto da tutte le Organizzazioni costituenti il Comitato 27 Febbraio. Gli organizzatori invitano i cittadini a partecipare.