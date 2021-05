Reggio Calabria: a Palazzo Alvaro si riunisce il Consiglio della Città Metropolitana

26 Maggio 2021 09:36

Reggio Calabria: è convocata per il pomeriggio di oggi mercoledì 26 maggio la seduta del Consiglio della Città Metropolitana

E’ convocata per il pomeriggio di oggi mercoledì 26 maggio la seduta del Consiglio della Città Metropolitana di Reggio Calabria. All’ordine del giorno della riunione l’approvazione del Documento Unico di Programmazione 2021-2023 e l’adozione schema di Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023. Tra gli altri provvedimenti, l’aula esaminerà anche lo schema di convenzione tra la Città Metropolitana di Reggio Calabria e l’Università degli Studi di Reggio Calabria dipartimento DICEAM per le attività di ricerca degli studi specialistici di supporto ai documenti di Protezione Civile delle dighe. La seduta del Consiglio metropolitano, che si terrà in presenza presso l’aula consiliare “Leonida Repaci” di Palazzo “Corrado Alvaro”, avrà inizio alle ore 16.00. In caso di mancanza del numero legale si procederà in seconda convocazione alle ore 17.00.