Reggina, Taibi su Aglietti: “Gli parlavo di Reggio e gli brillavano gli occhi, aspettava da anni che qualcuno lo richiamasse”

31 Maggio 2021 21:56

Le parole del direttore sportivo della Reggina Massimo Taibi sul colloqui con il nuovo allenatore Alfredo Aglietti, annunciato questa mattina

Massimo Taibi ha parlato a Reggina Tv. Il direttore sportivo della Reggina ha parlato della trattativa per portare di nuovo a Reggio Calabria Alfredo Aglietti, da questa mattina nuovo allenatore amaranto. Queste le sue parole.

“Ti dico una cosa: se l’avessi saputo prima lo avrei portato qualche anno fa. Di Alfredo parla chiaro il curriculum. Stiamo cercando col presidente di formare qui a Reggio un’identità, un senso di appartenenza. L’allenatore Aglietti non si discute, ma qui si tratta dell’uomo. Alfredo lo volevo portare a Modena, è un mio pallino. Quando gli ho parlato di Reggina aveva gli occhi lucidi, lì ho capito tutto. Si è creato un incastro non voluto ma importantissimo. ‘Aspettavo da anni che qualcuno mi dicesse di tornare a Reggio, nessuno lo aveva mai fatto’. Così mi ha detto. Quando ho capito che ci saremmo lasciati con Baroni, il primo allenatore che mi è venuto in mente era lui. L’accordo è stato raggiunto subito perché c’era la volontà”.