Calciomercato Reggina, Taibi a tutto campo. Il futuro di Menez, Baroni, Rivas e Folorunsho: “Questa la situazione”

15 Maggio 2021 12:55

Le parole del direttore sportivo della Reggina Massimo Taibi tra la fine del campionato e le prime trattative di calciomercato

Quattro elementi, tra i più importanti della squadra, su cui si deciderà il futuro: Baroni, Menez, Folorunsho e Rivas. Sarà su di loro che verteranno i primi incontri della dirigenza della Reggina. Ad affermarlo a “Momenti Amaranto”, su Radio Touring, è il direttore sportivo del club dello Stretto Massimo Taibi. Queste le sue parole.

MENEZ – “Ancora è presto, abbiamo appena finito e dobbiamo fare una riunione. Devo andare a Roma a parlare col Presidente, ci si deve incontrare col mister. E’ una cosa che abbiamo posticipato alla prossima settimana, tireremo le somme e vedremo chi resta e chi va via”.

BARONI – “E’ in dubbio, è iniziata la trattativa e non è semplice. Ci siamo presi questa settimana perché era giusto staccare un po’, nella prossima aumenteranno i colloqui”.

FOLORUNSHO – “E’ pressoché impossibile, difficile. Ha richieste in A. Lo abbiamo rivalutato perché non giocava neanche in C. Ci proverò col Napoli, ma non mi piace illudere”.

RIVAS – “Mercoledì mi incontrerò per parlare. Anche lui ha richieste in Serie A ma ci proveremo. E’ anche giusto che si giochino le proprie chance ma se non dovesse arrivare la A noi potremmo essere favoriti nella scelta”.