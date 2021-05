Reggio Calabria accoglie Alfredo Aglietti, lo striscione degli ultras della Reggina: “Il nostro cammino si è nuovamente incrociato, riscrivi la storia come in passato” [FOTO]

31 Maggio 2021 18:13

Gli ultras della Reggina hanno salutato Alfredo Aglietti, da oggi nuovo allenatore amaranto: “Il nostro cammino si è nuovamente incrociato, riscrivi la storia come in passato”

Oggi è il grande giorno in casa Reggina. Il club amaranto ha annunciato ufficialmente l’ingaggio del nuovo allenatore, Alfredo Aglietti, che succede a Marco Baroni e ritorna in riva allo Stretto a distanza di 25 anni. In attesa della presentazione a stampa e tifosi, gli ultras hanno già salutato a modo loro l’ex bomber. A Piazza della Pace, i Diffidati Liberi Reggio Calabria hanno infatti esposto uno striscione: “Il nostro cammino si è nuovamente incrociato, riscrivi la storia come in passato. Benvenuto Alfredo Aglietti”, si legge, come pubblicato dagli stessi ultras sulla propria pagina Facebook.