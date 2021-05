Reggina, si attende la presentazione di Aglietti: la possibile data dell’evento

31 Maggio 2021 22:50

Dopo l’annuncio ufficiale di questa mattina, si attende di capire quando la Reggina presenterà a stampa e tifosi il nuovo allenatore Alfredo Aglietti

Questa mattina la Reggina ha annunciato Alfredo Aglietti come nuovo allenatore, dopo l’addio con Baroni di qualche giorno fa. E’ bastato davvero poco a Taibi per accordarsi con l’ex attaccante, per via della grande voglia che il tecnico toscano aveva di tornare nella Reggio Calabria che l’ha fatto diventare grande e in cui si è sentito grande. Nel comunicato ufficiale dell’annuncio non c’è traccia della data della presentazione, che la società deve ancora stabilire nei tempi e nelle modalità.

Il giorno esatto non è ancora stato definito, ma l’orientamento del club amaranto è di presentare Alfredo Aglietti a stampa e tifosi alla fine di questa settimana. Dopo essere sceso a Roma per la firma, infatti, l’allenatore è tornato nella sua Toscana, ma nei prossimi giorni arriverà a Reggio Calabria per svelare le sue prime impressioni da nuovo tecnico della Reggina, insieme alla presenza del presidente Luca Gallo. Ancora qualche giorno di attesa, dunque, poi la società comunicherà la data definitiva.