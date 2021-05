Reggina, intervento riuscito per Simone Edera: “Grazie a tutti per i messaggi ricevuti” [FOTO]

14 Maggio 2021 22:58

Reggina, l’esterno Simone Edera – in prestito del Torino – si è operato quest’oggi: intervento andato a buon fine

Intervento riuscito per Simone Edera. L’esterno scuola Torino, e in prestito alla Reggina da gennaio, ha subito purtroppo un grave infortunio a Lecce, penultima di Serie B, riportando la rottura del tendine rotuleo, del crociato e del collaterale mediale. L’operazione effettuata è però andata a buon fine, come lo stesso calciatore ha informato tramite i canali Instagram, postando una storia e scrivendo: “Grazie dei bellissimi messaggi che ho ricevuto da parte di tutti. Intervento andato benissimo. La sofferenza ci renderà più forti”. Seguirà adesso un lunghissimo recupero che lo terrà lontano dai campi per un po’.