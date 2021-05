Reggina, i passaggi chiave di Gallo in conferenza: “Questo club è la cosa più bella che ho nella vita” [VIDEO]

21 Maggio 2021 17:49

La conferenza stampa del presidente della Reggina Luca Gallo in pillole: il video con i passaggi più importanti

La conferenza stampa di questo pomeriggio del presidente della Reggina Luca Gallo ha sancito il passaggio dalla vecchia alla nuova stagione. I resoconti di quella andata in archivio si sono sono soffermati soprattutto sull’assenza dei tifosi, sulle grosse perdite e sul grandissimo sforzo economico eseguito per portare avanti il club; il salto in avanti si è legato invece al futuro di Taibi e Baroni, quest’ultimo ancora da decidere, e sulle strategie di mercato, senza dimenticare l’ennesimo atto d’amore dimostrato pubblicamente con la frase: “Questo club è la cosa più bella che ho nella vita”. Dopo aver riportato testualmente la cronaca della conferenza stampa, di seguito riproponiamo il VIDEO con i passaggi chiave dell’intervento del numero uno amaranto. Poco più di 4 minuti con le parole su: