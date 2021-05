Reggina-Frosinone, la Sud ringrazia la squadra. Striscione in Curva: “Il nostro sostegno rimane incondizionato” [FOTO]

10 Maggio 2021 13:12

Lo striscione esposto dai tifosi della Reggina in Curva Sud per ringraziare la squadra amaranto nell’ultima ufficiale al Granillo contro il Frosinone

Non c’è stato modo, per i motivi ben noti, di ringraziare a dovere la squadra per l’anno appena trascorso, con la salvezza conquistata e i playoff sfiorati dopo un girone d’andata negativo. Ma la tifoseria della Reggina ha comunque lasciato un messaggio alla band di Baroni per l’ultima ufficiale al Granillo contro il Frosinone. Esposto uno striscione nella Curva Sud vuota, si spera per l’ultima volta: “Un altro anno è passato ma il nostro sostegno rimane incondizionato per chi la nostra maglia ha onorato”, la frase dei tifosi.