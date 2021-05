Reggina, Folorunsho: “Un’altra stagione è finita, grazie a tutti per l’affetto”. E sul futuro…

12 Maggio 2021 15:09

Reggina: la rivelazione Michael Folorunsho ringrazia tutta la tifoseria amaranto in un messaggio Instagram, ma sul futuro non si sbilancia

Non si sbilancia su quello che sarà il futuro, anche perché ancora non lo sa neanche lui. Michael Folorunsho, tra le rivelazioni della Reggina 2020-2021, ha salutato tutti i tifosi amaranto sui social: “Un’altra stagione è finita – ha scritto – e voglio ringraziare la società, i compagni di squadra ed i tifosi di questa splendida città per l’affetto che mi hanno dimostrato. Non so quale sarà il mio futuro ma questa città rimarrà nel mio cuore”.

Dopo Edera e Montalto, un altro calciatore dimostra tutto l’affetto verso la piazza di Reggio Calabria, che ha ricambiato alla grande. E anche se rimane incerto il futuro del centrocampista, la tifoseria amaranto ha già da tempo espresso il suo desiderio, ribadito dai commenti al post: “Rimani”, è uno dei messaggi che si legge infatti con più frequenza.