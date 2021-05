Reggina, De Lillo: “Sto lavorando con Gravina e Balata per far tornare la Nazionale al Granillo”

13 Maggio 2021 18:17

Il responsabile dei rapporti istituzionali della Reggina Fabio De Lillo ha svelato in esclusiva a StrettoWeb l’interessante proposta fatta affinché ritorni la Nazionale al Granillo

“In qualità di responsabile dei rapporti istituzionali della Reggina sto lavorando insieme al presidente Gravina e al capo delegazione Under 21 Balata affinché torni al Granillo qualche partita della Nazionale italiana A e B“. E’ quanto ha affermato, in un’intervista ai microfoni di StrettoWeb, Fabio De Lillo, responsabile dei rapporti istituzionali del club amaranto.

“Si tratta – prosegue – di una richiesta in maniera informale che abbiamo fatto perché riteniamo debbano essere premiate le città in cui si sta investendo nel calcio. Ora è una proposta ufficiosa, ma lo sarà ufficiale. E l’Under 21 è soltanto il minimo. Poi bisogna dire che il calcio è cambiato. A suo tempo, quando ero ragazzo, ricordo una Nazionale B con Vialli, Mancini. Adesso invece tantissimi calciatori dell’Under 21 giocano in Serie B, viene ‘delegata’ la cadetteria per rilanciare le nuove promesse, per questo ritengo che quello che disputiamo sia un campionato assolutamente importante”.

E’ questo uno dei tanti passaggi che il dirigente della società dello Stretto ha affrontato in una più ampia intervista che verrà pubblicata tra poco.