Reggina-Ascoli, Abisso ci ricasca: gomitata in piena area a Montalto, ma l’arbitro non vede il rigore

4 Maggio 2021 14:52

Reggina-Ascoli, manca un rigore agli amaranto: Abisso (ancora lui) non vede una gomitata su Montalto in piena area

E anche Abisso ci ricasca, come Sottil. Di nuovo al Granillo, di nuovo contro Montalto. Evidentemente non gli sta simpatico. Manca un rigore alla Reggina, che nel frattempo si è fatta raggiungere sul pari. A differenza di quello concesso ai bianconeri (netto) manca però quello altrettanto netto proprio per un fallo nei confronti dell’attaccante. E’ una gomitata di Pucino, non cattiva ma evidente, a colpire il centravanti trapanese, costretto a rimanere a terra per qualche minuto. Ma Abisso non vede, come era già successo contro la Salernitana.

Il LIVE di Reggina-Ascoli