Reggina-Ascoli, Baroni alla vigilia: “Rispetto dell’avversario ma spirito combattivo, sennò si va a casa”

3 Maggio 2021 13:02

Reggina-Ascoli, conferenza stampa della vigilia per il tecnico amaranto Marco Baroni: le sue parole in vista del difficile match di domani

Torna a parlare a distanza di due giorni il tecnico amaranto Marco Baroni. Dopo la conferenza post Cremona, l’allenatore fiorentino ha incontrato i giornalisti alla vigilia di Reggina-Ascoli (clicca QUI per vedere la partita). “Non mi preoccupano le energie nervose – ha affermato – E’ chiaro che quando ci sono partite ravvicinate si pensa più al recupero che ad altro. Quando sei così in corsa per un obiettivo non programmato, la testa deve andare. Abbiamo recuperato energie fisiche, che è la cosa principale”.

Sul prossimo avversario: “Dobbiamo avere rispetto ma se vogliamo avere ambizione non dobbiamo fermarci. Non dobbiamo lasciare niente di intentato. Ci vuole la voglia, la determinazione e avere una testa leggera. Serve spirito combattivo. E’ la bellezza della competizione. Senza questo si va a casa. L‘Ascoli giocherà come sempre. E’ una squadra offensivamente pericolosa e con individualità importanti. Ci serve ritmo, voglia, sapere quando metterla in difficoltà. Conferma delle due punte? Il nostro sistema di gioco a Cremona non è stato un vero e proprio cambio. Anche le altre volte, se il trequartista si alza, diventa una seconda punta. L’importante è stare dentro la partita”.

“Folorunsho è entrato bene – dice Baroni soffermandosi sui singoli – Questi giovani, che come lui hanno avuto un impatto forte, devono ricentrare quello che è l’aspetto della partita, della gestione, della lettura. Mi è piaciuto come è entrato a Cremona. La nostra è una rosa in cui ho ruotato molti giocatori, perché ho creato questi presupposti. Come è successo a Cremona, i cambi sono fondamentali. Il primo obiettivo dell’allenatore è centrare il giocatore nel suo ruolo, metterlo nelle condizioni di fare bene individualmente e donare la propria prestazione al collettivo. Sono due cose che si legano ma è chiaro che si deve partire dal calciatore e dalla sua disponibilità. In Rivas abbiamo tolto cose che non servivano e ne abbiamo messe altre, ora lui attacca la porta con più convinzione. Io cerco di semplificare il loro lavoro, ora è in fiducia”.

Infine, sulla questione indisponibili: “Ci sono i soliti assenti, con la conferma di Situm per il problema che tutti sappiamo. Recuperiamo Montalto. Lakicevic sta bene. L’avevo tenuto fermo perché non era molto sereno ed era giusto sistemare situazioni più legate alla testa. Edera lo abbiamo tenuto fermo precauzionalmente ma è disponibile”.