Reggina-Ascoli: Sottil, ancora tu… l’allenatore protesta e viene espulso, poi battibecca con Baroni

4 Maggio 2021 14:37

Si gioca Reggina-Ascoli: Sottil ci ricasca, protesta e viene espulso, battibeccando con Baroni all’uscita

Il lupo perde il pelo ma non il vizio. Andrea Sottil ci ricasca, a distanza di qualche anno. L’allenatore dell’Ascoli, ex amaranto molto discusso per via di vecchi screzi a Catania non molto remoti, si è lasciato di nuovo andare a veementi proteste durante il match al Granillo contro la Reggina, comandato al momento dai padroni di casa per via della rete di Cionek in avvio. Ma questa volta non la “passa liscia”. E così, alle proteste, è seguita l’espulsione diretta. Sottil è costretto a lasciare il campo, non prima di passare dalla panchina amaranto e battibeccare con Baroni. Insomma, come direbbe Achille Lauro, “ci son cascato di nuovo”.

