Italia Cup a Reggio Calabria, anche la Reggina partner dell’evento organizzato dal Circolo Velico Reggio

22 Maggio 2021 11:37

La Reggina patrocina l’Italia Cup organizzata dal Circolo Velico Reggio: tutte le info

Circolo Velico Reggio e Reggina, tutti e due in amaranto, vogliono creare nella città un fatto nuovo. I dirigenti del Velico hanno visitato gli impianti del Sant’Agata e qui, sull’erboso campo verde, con i dirigenti della Reggina hanno pensato di sommare le finalità e le possibilità per la buona riuscita della Italia Cup della classe LASER che dal quattro al sei Giugno vedrà la città invasa da quattrocento imbarcazioni. La città “sportiva” torna agli splendori del passato e indica alla città un percorso di armonia, di entusiasmo e di orgoglio che serve a far conoscere un angolo di paradiso baciato dal vento e dalle bellezze naturali.

La Reggina, con il suo patrimonio di rappresentanza di una intera comunità, diverrà “Partner” del Circolo Velico che organizza una affermata Scuola Vela e grandi eventi, e tutte le due società rappresentano in tutta Italia le cose più belle e emblematiche della città Metropolitana della Calabria. Le imbarcazioni che saranno a Reggio per l’evento nazionale porteranno il logo della Reggina che testimonierà in tutta Italia l’amore dello Sport per questa realtà che riproduce la storia e il carattere della nostra città. La squadra della Reggina sarà invitata a visitare gli impianti della vela e stabilire un confronto, sempre più stretto, tra vela e calcio. Tutto con l’obiettivo di allacciare sinergie a lungo termine e con queste creare possibilità concrete di sviluppo per la città “civile” e per il suo hinterland.