Reggina-Aglietti, è la possibile giornata decisiva: le ultime

31 Maggio 2021 10:46

Reggina, dovrebbe essere oggi la giornata decisiva per chiudere la questione Alfredo Aglietti: tutte le ultime sul (quasi) nuovo allenatore amaranto

La giornata odierna dovrebbe essere quella decisiva per chiudere la questione Reggina-Aglietti. Da capire se arriverà anche l’ufficialità, ma di sicuro si va verso la formalizzazione dell’accordo di massima già raggiunto nella giornata di venerdì nel primo colloquio tra l’allenatore e il ds amaranto Massimo Taibi. Come già scritto nel corso del weekend, è bastato poco ad entrambe le parti per venirsi incontro, in quella che è la volontà condivisa di cominciare l’avventura insieme. Oggi il secondo incontro, dunque, quello che dovrebbe sancire in via definitiva l’intesa, in attesa delle firme, dell’ufficialità e della presentazione.