Razzo cinese in caduta: finestra ridotta a poco più di 4 ore. Gli ultimi aggiornamenti

8 Maggio 2021 22:09

Razzo cinese in caduta: si è ridotto a poco più di 2 ore il margine di incertezza sull’orario stimato per il rientro del secondo stadio del Razzo cinese Lunga Marcia 5B

Si è ridotto a poco più di 2 ore il margine di incertezza sull’orario stimato per il rientro del secondo stadio del razzo cinese. Secondo i calcoli dell’organizzazione europea per la sorveglianza spaziale Eusst l’orario indicativo per il rientro nell’atmosfera sono le 4,32 italiane, con una finestra temporale di circa 4 ore che va dalle 2,32 circa alle 6,45 circa.