Raccolta Differenziata a Messina: domani l’eliminazione dei cassonetti della microzona 1 dell’Area Centro

10 Maggio 2021 13:26

Raccolta Differenziata a Messina: domani l’eliminazione dei cassonetti della microzona 1 della Zona Gialla Area Centro, si procede con il cronoprogramma già presentato nella settimana scorsa

Messinaservizi Bene Comune annuncia che domani 11 maggio verranno eliminati i cassonetti della prima porzione della zona gialla dell’Area Centro per il cambio di servizio di raccolta dei rifiuti in città, non più stradale indifferenziata ma porta a porta differenziata. In particolare, rispettando il cronoprogramma per chiudere anche l’ultima zona della città, saranno dunque, eliminati i cassonetti filo strada in Via Sant’agostino, Corso Cavour, Viale P. Umberto, Via Dina e Clarenza, Piazza Basicò, Via T. Cannizzaro, lato Nord. Le prenotazioni, per chi non avesse ancora ricevuto il kit condominiale del porta a porta, sono sempre attive al numero 3336154097. I cittadini che risiedono in condomini con meno di otto unità abitative possono ritirare i mastelli all’Autocentro di via Salandra, sempre il lunedì e il giovedì dalle 13 alle 15. Gli utenti dovranno portare la Carta di identità ed il Codice Fiscale. Il 21 maggio, invece, addio all’ultimo cassonetto e completamento del servizio porta a porta in tutta la città. Si raccomanda infine a chi si trova già in zone servite con il servizio porta a porta di non conferire rifiuti nelle zone ancora servite con la raccolta stradale indifferenziata perché passibili di sanzioni.