28 Maggio 2021 19:18

Questione Murales a Reggio Calabria: la Fiamma Tricolore denuncia l’amministrazione Falcomatà. Conferenza stampa Lunedi 31 Maggio alle ore 16.00

Nel pomeriggio di oggi i dirigenti del Movimento Sociale Fiamma Tricolore hanno “denunciato alle forze dell’ordine l’operato dell’amministrazione Falcomatà a seguito della questione Murales. In un esposto dettagliato e corredato di tutta la documentazione necessaria i dirigenti Gioffrè e Minnella si sono oggi presentati alla stazione dei carabinieri del Viale Calabria dove hanno consegnato il tutto. Era stata proprio la Fiamma Tricolore a sollevare per prima il caso nella giornata del 23 aprile citando il costo esorbitante dei Murales e subendo la risposta piccata dell’ass. Scopelliti che ci invitava a leggere le carte. Peccato che di quelle carte, ovvero la determina di attuazione, non vi è mai stata alcuna traccia come confermato dal dirigente Beatino al consigliere comunale Filomena Iatì il 26 aprile successivo. Lunedi pomeriggio alle ore 16.00 si terrà pertanto presso la sede provinciale di Reggio Calabria in via Guglielmo Marconi 24b la conferenza stampa in cui daremo tutti i dettagli ripercorrendo la vicenda fin dall’inizio con carte alla mano alla presenza del segretario regionale Francesco De Leo e del segretario cittadino Giuseppe Gioffrè”.