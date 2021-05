Giro d’Italia 2021, quanto vince il vincitore di tappa? Il ricco premio in denaro per il successo nelle singole frazioni

8 Maggio 2021 17:01

Un bottino davvero interessante per i ciclisti in gara al Giro d’Italia: ecco quanto guadagna chi si aggiudica la vittoria di una tappa

E’ ufficialmente iniziata la 104ª edizione del Giro d’Italia. I ciclisti al via oggi a Torino stanno disputando la prima cronometro individuale dell’importantissima gara a tappe italiana. Occhi puntatissimi su Filippo Ganna, tra i favoriti ad aggiudicarsi la vittoria di oggi e, quindi, ad indossare la Maglia Rosa.

L’edizione 2021 del Giro d’Italia si prospetta appassionante e ricco di spettacolo e colpi di scena. In attesa di scoprire chi si aggiudicherà la prima tappa del Giro e come si evolverà la situazione nelle frazioni dei prossimi giorni, diamo un occhio al montepremi della Corsa Rosa.

Tanti ciclisti si riempiranno le tasche con la loro partecipazione al Giro d’Italia. A vincere un bel gruzzoletto, infatti, non sarà solo il vincitore della classifica generale, ma anche tanti altri suoi colleghi. Vincere, infatti, anche solo una tappa del Giro d’Italia, consentirà al singolo corridore di assicurarsi un bel bottino, chi poi riesce ad ottenere una serie di buoni piazzamenti di tappa, riuscirà a riempire il suo portafogli tanto da farlo… esplodere.

Non tutti sanno che ogni piazzamento ha il suo compenso in denaro. I ciclisti che si classificano dal 1° al 20° posto di ogni tappa hanno un premio in denaro garantino. Il montepremi del Giro d’Italia è invariato dal 2018 ed il vincitore di tappa riceverà 11.010€.

I premi in denaro per ogni tappa

1° – 11.010 €

2° – 5.508 €

3° – 2.753 €

4° – 1.377 €

5° – 1.102 €

6° – 826 €

7° – 826 €

8° – 551 €

9° – 551 €

dal 10° al 20° – 276 €

Oggi, a termine della prima tappa, il vincitore di tappa coinciderà col leader della classifica generale. E’ bene sapere, quindi, che essere leader, della classifica generale, ma anche di tutte le altre, anche solo per un giorno, consentirà al ciclista di guadagnare denaro. Il vincitore di tappa di oggi, quindi, guadagnerà anche 2000€ per la maglia rosa.