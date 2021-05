Giro d’Italia 2021, qual è il premio dei vincitori di tappa? L’ambito ‘trofeo’ firmato da Aldo Drudi

6 Maggio 2021 17:24

I vincitori di tappa del Giro d’Italia 2021 riceveranno in premio un Kask Utopia firmato da Aldo Drudi, il designer noto per aver personalizzato numerosi caschi delle leggende di MotoGP e America’s Cup

E’ tutto pronto per l’edizione 2021 del Giro d’Italia. Sabato, ciclisti di tutto il mondo partiranno da Torino per sfidarsi sulle strade italiane in un percorso di 21 tappe che li porterà poi a Milano, dopo 3.480 chilometri e 47.000 metri di dislivello, dove sarà premiato il vincitore. Prima di scoprire chi, il 30 maggio, potrà alzare al cielo il Trofeo senza fine, saranno tanti i ciclisti che saliranno sul podio, nei 21 giorni di gara. Ogni tappa, infatti, come è noto, ha un suo vincitore, che sarà premiato.

Cosa riceveranno i vincitori di tappa

Ogni vincitore di tappa, quest’anno, avrà un premio spciale. KASK, l’azienda italiana produttrice di caschi di alta qualità che ha riconfermato la partnership con Giro d’Italia in qualità di Official Supplier della manifestazione ha lanciato una nuova iniziativa. L’azienda bergamasca ha infatti deciso di premiare ogni vincitore di tappa con un proprio casco, modello Utopia, personalizzato dal noto designer Aldo Drudi.

Noto per aver lavorato con leggende dello sport, Drudi ha customizzato i caschi delle squadre di vela dell’America’s Cup Luna Rossa Prada Pirelli ed Emirates Team New Zealand, nonché quelli di motociclisti di livello mondiale della MotoGP come Valentino Rossi, Maverick Viñales, Franco Morbidelli, Fabio Quartararo ed Enea Bastianini.

L’artista in questa occasione ha voluto prestare la propria opera al mondo del ciclismo, disegnando 21 trofei unici e speciali per i vincitori di altrettante tappe del Giro d’Italia.

Ovviamente i corridori riceveranno poi anche un premio in denaro , che ammonta a circa 10 mila euro per il primo classificato di ogni tappa.