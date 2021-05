Pesca nella Manica, protesta pescatori francesi: la Gran Bretagna invia la Royal Navy

6 Maggio 2021 12:59

Protesta pescatori francesi nel canale della Manica: la Gran Bretagna invia due motovedette della Royal Navy per proteggere Jersey

Boris Johnson ha deciso di inviare 2 motovedette della Royal Navy per proteggere Jersey dal blocco dei pescherecci francesi, ultimo nelle tensioni post Brexit riguardante l’accesso alla pesca nelle acque del Canale della Manica. La decisione è arrivata in seguito ai colloqui di mercoledì sera fra il capo del governo di Londra e il primo ministro della dipendenza della corona britannica, John Le Fondré, che aveva avvertito Downing Street di imminenti movimenti di pescherecci francesi per tagliare il porto principale dell’isola. Il Guardian spiega che le due motovedette HMS Severn e HMS Tamar, sono armate con cannoni progettati per proteggere da attacchi veloci e hanno due mitragliatrici sul ponte. Il portavoce di Downing Street ha sottolineato “l’urgente necessità di un allentamento delle tensioni e del dialogo tra Jersey e Francia sull’accesso alla pesca“.

Il portavoce britannico ha detto che Johnson ha ribadito “il suo incrollabile sostegno a Jersey” durante la crisi, descrivendo come “ingiustificata” qualsiasi minaccia di bloccare il principale punto di ingresso di Jersey per forniture vitali. “Come misura precauzionale, il Regno Unito invierà due pattugliatori d’altura per monitorare la situazione. E’ stato convenuto che i governi del Regno Unito e del Jersey avrebbero continuato a lavorare a stretto contatto su questo problema“, ha aggiunto.

Annick Girardin, ministra francese per gli Affari marittimi, ha avvertito martedì che la fornitura di elettricità dell’isola poteva essere interrotta in rappresaglia alla mancanza di accesso alle sue acque per i pescherecci francesi. Il governo di Londra ha definito “inaccettabili e sproporzionate” le minacce sull’approvvigionamento energetico di Jersey, il 95% dei quali proviene da cavi sottomarini dalla Francia. Girardin ha spiegato di essere “disgustata” dalla mancanza di accesso dato alle barche francesi che hanno operato per decenni nelle acque del Jersey.

Protesta pescatori francesi, anche la Francia invia 2 motovedette

Anche la Francia ha deciso di inviare due motovedette nei pressi dell’isola di Jersey, luogo delle proteste di una sessantina di pescherecci francesi. Il segretario di Stato francese agli Affari europei, Clement Beaune, all’Afp ha detto che le “manovre” britanniche al largo di Jersey, “non devono intimidirci“. Precisando di aver parlato con il suo omologo britannico, David Frost, Beaune ha aggiunto: “La nostra volontà è non alimentare tensioni ma avere un’applicazione rapida e completa dell’accordo” post-Brexit sulla pesca.