Coronavirus, “basta coprifuoco”: protesta civile alle Isole Eolie

2 Maggio 2021 10:41

Un gruppo di persone si è ritrovato ieri sera in strada con lo slogan “no al coprifuoco alle 22” nella via principale di Lipari, in corso Vittorio Emanuele. Tra questi cittadini comuni, donne e giovani, ma anche proprietari di di ristoranti, bar e di negozi, donne e bambini. Tra i presenti Maurizio Cipicchia, presidente di Assoimprese Eolie e proprietario di un ristorante: “Sono già otto mesi che le nostre attività sono chiuse, ora si avvicina la stagione turistica che potrebbe risollevare la situazione economica di tutti noi, ma fino alle 22 c’è ancora il coprifuoco. Non è una decisione oculata. Di questo passo alle Eolie non verrà nessuno”. Nel corso della manifestazione sono intervenuti i Carabinieri per le indagini, sono quindi previste sanzioni.

Nelle Isole Eolie il settore della ristorazione è fondamentale per l’economia, la conferma prolungata del coprifuoco e della zona arancione sta creando non pochi problemi all’intero settore che comprende anche quello del turismo. Ieri intanto ben oltre trecentomila italiani hanno prenotato in agriturismi per il weekend del primo maggio, sono tornati ad essere serviti a tavola all’aperto o per trascorrere qualche ora in libertà in campagna anche con il tradizionale picnic sul prato, almeno nelle zone in cui non ha colpito il maltempo. Secondo il bilancio tracciato dalla Coldiretti per il fine settimana della Festa della liberazione sono stati 46,6 milioni gli italiani in zone gialle (78% del totale) e sole 5 regioni in arancione (Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Valle d’Aosta) ed una in rosso (Sardegna), dove resta ancora vietata la ristorazione col servizio al tavolo.