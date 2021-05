Reggina, prestigioso riconoscimento per il Dott. Favasuli: inserito all’interno del direttivo nazionale della LAMICA

12 Maggio 2021 11:46

Importante risultato per il medico sociale Pasquale Favasuli amaranto che da una vita si dedica a cospetto della Reggina

Grande riconoscimento per una storica figura della Reggina. Il Dott. Pasquale Favasuli è stato infatti inserito all’interno del direttivo nazionale della LAMICA (associazione medici italiani del calcio). L’obiettivo primario del gruppo di esperti è quello di contribuire a costruire un calcio sempre migliore attraverso un confronto culturale, tecnico e scientifico che si propone innanzitutto la salute dell’atleta. Dunque si tratta di prestigioso risultato per il medico sociale amaranto che da una vita si dedica a cospetto del club calabrese. Di seguito la nota stampa:

“Lunedì 10 maggio 2021 si è tenuta, in modalità televoto, l’Assemblea Elettiva della LAMICA (associazione medici italiani del calcio) per il quadriennio olimpico 2020/2024. Presidente è stato riconfermato il Prof. Enrico Castellacci e il numero dei votanti è stato del 70% degli aventi diritto al voto. Il nuovo direttivo nazionale eletto è così composto: Andrea Causarano (A.S. Roma), Pasquale Favasuli (Reggina 1914), Fabio Francese (A.C. Monza), Luca Gatteschi (Empoli F.C.), Piero Gatto (Genoa F.C.), Michele Martella (Ternana Calcio), Stefano Mazzoni (A.C. Milan), Sandra Spaziani (Frosinone Calcio), Giuseppe Stillo (U.S. Catanzaro), Adolfo Tambellini (A.S. Lucchese), Pasquale Tamburrino (Segretario uscente), Nikolaus Tzouroudis (Juventus F.C.)”.