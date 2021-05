4 Maggio 2021 21:31

Tra pochi giorni il Parlamento potrà avere visione della relazione stilata dalla Commissioni di esperti che ha studiato i progetti per la possibile realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina

“Il prossimo mercoledì, 12 maggio, il ministro Giovannini sarà in audizione in Commissione trasporti a Montecitorio. L’auspicio è che riesca a dare delle risposte esaustive anche sulla realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina. Opera indispensabile per il Paese, sulla quale è bene passare dalle tante parole, ai fatti concreti”. Lo afferma, in una nota, la deputata di Forza Italia, Stefania Prestigiacomo.