Ponte sullo Stretto e la frase shock il geologo Tozzi: “unirà i cimiteri di Reggio Calabria e Messina in caso di terremoto”

13 Maggio 2021 18:36

Polemiche sulle parole del geologo Mario Tozzi: “solo il 25% della popolazione di Reggio Calabria e Messina risiede in case adeguate”

“Costruire il ponte sullo stretto antisismico con denaro pubblico significa scegliere di unire due cimiteri in caso di terremoto, visto che solo il 25% della popolazione di Reggio Calabria e Messina risiede in case adeguate. E non è questione di se, ma di quando”. E’ quanto scrive su Twitter Mario Tozzi, geologo e divulgatore scientifico. Il post ha generato tantissime reazioni di reggini e messinesi, già provate vittime nel 1908 dell’evento sismico che causò 120mila morti, definita da molti la più grande catastrofe europea.