7 Maggio 2021 21:46

Ponte sullo Stretto, Falcone: “Sicilia e Calabria stanno giocando la partita della vita. Lo abbiamo detto oggi al viceministro Alessandro Morelli”

“Uniti per il Ponte. Sicilia e Calabria stanno giocando la partita della vita. Lo abbiamo detto oggi al viceministro Alessandro Morelli. Nel Governo Draghi e in Parlamento tutti sono chiamati a fare il massimo per cambiare il futuro dell’Italia”, è quanto afferma l’assessore della Regione Sicilia, Marco Falcone. “Questa è l’opera che dovrà essere un orgoglio e una sfida mondiale. Il progetto c’è, i soldi pure, i cantieri possono partire subito. Il Governo Musumeci sta dando tutto per dare seguito al volere della gente: SÌ al Ponte sullo Stretto”, conclude.