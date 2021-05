Ponte sullo Stretto, Salvini: “progetto c’è già, lavori possono iniziare a gennaio. Con Draghi lavoriamo per questo”

7 Maggio 2021 10:19

Ponte sullo Stretto, Salvini porta il dossier da Bruno Vesta a Porta a Porta e ribadisce come il progetto c’è già e i lavori possono iniziare a gennaio

I lavori per il Ponte sullo Stretto di Messina possono iniziare a gennaio 2022, tra 8 mesi. A dirlo è stato Matteo Salvini, il leader della Lega che nella notte ha portato il dossier sulla grande opera dello Stretto nel salotto di Bruno Vespa, a Porta a Porta. “Col Presidente Draghi – ha detto Salvini – abbiamo da spostare dei macigni, perchè è vero che ci sono i famosi 220 miliardi ma per il momento sono un foglietto e adesso vanno trasformati in energie e posti di lavoro. Io mi sono fatto dare il dossier aggiornato del Ponte sullo Stretto di Messina, che non rientra nei finanziamenti europei perchè tutte le opere devono essere ultimate entro il 2026, ma questo è un progetto già esistente che nell’arco di 8 mesi potrebbe partire e dare lavoro a 120 mila persone. Calcolando che il lavoro sarà l’emergenza dei prossimi mesi, e che in Sicilia la disoccupazione è al 19% e in Calabria al 23%, io insieme a Draghi e ad altri ministri sul Ponte lavoro nei prossimi mesi“.