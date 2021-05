Ponte sullo Stretto, Scoma (Italia Viva): “prima pietra entro la fine della legislatura”

4 Maggio 2021 22:44

Scoma: “porre la prima pietra del Ponte sullo Stretto prima della fine della legislatura è un sogno realizzabile”

”Porre la prima pietra del Ponte sullo Stretto prima della fine della legislatura è un sogno realizzabile. Un ampio fronte politico è pronto a votare la realizzazione dell’opera ed una impresa è pronta a finanziare la maggior parte dei costi. Sono condizioni irripetibili, non possiamo perdere una occasione storica di progresso economico e sociale”. E’ quanto afferma Francesco Scoma, deputato siciliano di italia Viva e membro dell’Ufficio di presidenza della Camera dei deputati. “Non bisogna perdere tempo e dare finalmente all’Italia una infrastruttura di collegamento in grado di riattivare tutta l’economia nazionale creando migliaia di posti di lavoro e di riscatto morale. Dando vita all’intergruppo parlamentare per il ponte sullo stretto e raccogliendo una adesione trasversale, Italia Viva ha già dimostrato di credere che questa infrastruttura è irrinunciabile e indispensabile per costruire insieme il futuro dei nostri figli e del nostro Paese”, conclude.