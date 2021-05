Ponte sullo Stretto, Paita: “siamo finalmente arrivati ad un passaggio decisivo”

13 Maggio 2021 14:25

Paita (Italia Viva): “Rispetto alla realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina siamo finalmente arrivati a un passaggio decisivo”

“Rispetto alla realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina siamo finalmente arrivati a un passaggio decisivo”. E’ quanto ha affermato Raffaella Paita, presidente della Commissione Trasporti della Camera, nel corso di Agorà. “Il governo ha annunciato la presentazione dello studio che è molto serio. E’ stato redatto da una commissione formata dai massimi esperti nei vari settori tecnici interessati, chiamati a valutare sia la possibilità che le modalità di realizzazione dell’opera. Ritengo che, per tante ragioni, costruire il Ponte sia cruciale per il destino del Meridione. Si tratta, infatti, di un’opera in grado di favorire un robusto rilancio dell’economia. In primo luogo, collegando alla Penisola un’area metropolitana enorme, circa 1,2 milioni di persone; poi per la possibilità di potenziarne il sistema economico-produttivo e anche di assicurare un rilancio della portualità nel Mediterraneo”, ha concluso.