Ponte sullo Stretto, Pagano (Lega): “progetto a tre campate non esiste”

10 Maggio 2021 16:41

Ponte sullo Stretto, Pagano (Lega): “le dichiarazioni del ministro Giovannini sul progetto a una sola campata, meno affidabile di quello a tre campate, non corrispondono al vero”

“Le dichiarazioni del ministro Giovannini sul progetto del ponte di Messina a una sola campata, meno affidabile di quello a tre campate, non corrispondono al vero. Il progetto con le tre campate attualmente non esiste e quindi non si hanno certezze su costi, tempi e fattibilità. Si tratta di una mera ipotesi di lavoro priva di fondamento documentale“. E’ quanto scrive in una nota il deputato Alessandro Pagano, vice capogruppo della Lega alla Camera. “L’agibilità con l’attuale progetto – aggiunge – viene garantita nell’intero arco dell’anno, anche per il transito ferroviario. Lo certificano i progettisti del contraente generale Eurolink, la società più quotata al mondo per i ponti di grande luce. Vale quanto indicato nei pareri positivi di tutti gli organi preposti: Consiglio superiore Lavori pubblici, Ferrovie, Anas, Comitato scientifico preposto, Rina e verificatore indipendente Parson. Se qualcuno sta cercando di tergiversare per allungare i tempi della realizzazione o – peggio ancora – per non fare il ponte sullo Stretto, troverà nella Lega un avversario duro da affrontare”, conclude.