Ponte sullo Stretto, il senatore Siclari: “sarò il ‘Ponte della Libertà’. Rilancerà Calabria e Sicilia”

13 Maggio 2021 11:07

Il senatore Marco Siclari a favore del Ponte sullo Stretto: sarà il ‘Ponte della Libertà’ per il rilancio delle Regioni Calabria e Sicilia

Il senatore Marco Siclari si è espresso quest’oggi a favore della realizzazione del Ponte sullo Stretto. L’esponene politico di Forza Italia ha definito la struttura: “il ‘Ponte della Libertà’, simbolo di rinascita del Sud e dell’uscita della Calabria e Sicilia dal sottosviluppo. Chiederemo al Presidente del Consiglio, Mario Draghi, un incontro per presentare il ‘Patto del Ponte’ sottoscritto per la prima volta, dai parlamentari di ogni estrazione politica, dai Governatori di Calabria e Sicilia e dai Sindaci, chiedendo che si inizi l’opera entro la fine di questa legislatura. Le relazioni redatte dagli esperti in questi 53 anni, tutti gli studi ed i 400 milioni di euro spesi, considerano il Ponte dello Stretto ‘necessario’ per il rilancio della Calabria della Sicilia. Si realizzi il progetto già costato 400 milioni di euro e pronto per essere cantierato da subito. Il ponte serve all’Italia, all’Europa e alla libertà del Sud“.