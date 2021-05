Ponte sullo Stretto, la richiesta di Vono al Premier Draghi: “incontro urgente con l’intergruppo parlamentare”

20 Maggio 2021 15:22

L’esigenza è di rispondere alle esigenze delle Regioni Calabria e Sicilia, con i parlamentari di ogni schieramento politico che hanno aderito all’intergruppo e hanno sottoscritto il “Patto del ponte”

“Necessario un incontro urgente con il premier Draghi per parlare del Ponte sullo Stretto”. Lo ha chiesto la senatrice di Italia viva Silvia Vono, coordinatrice dell’Intergruppo parlamentare Ponte sullo stretto e vicepresidente della commissione Trasporti del Senato. “La richiesta – spiega la parlamentare – nasce dall’esigenza manifestata dai territori, dalle Regioni Calabria e Sicilia e dai parlamentari di ogni schieramento politico che hanno aderito all’intergruppo e hanno sottoscritto il “Patto del ponte”, per assicurare l’effettivo sviluppo del sud e dell’Italia nel contesto europeo delle reti Ten-t. Il Ponte sullo Stretto che consentirebbe l’attraversamento stabile dello stretto di Messina è un’opera ingegneristica che, fin dalla sua progettazione, risalente a parecchi anni addietro, è stata oggetto di riconoscimenti a livello internazionale per la valenza degli studi svolti e conclusi da nostri professionisti ed esperti e autorizzati nonché finanziati dallo Stato italiano. Non si tratta solo della valenza ingegneristica dell’opera ma piuttosto dell’indotto socio-economico che la realizzazione dell’infrastruttura creerebbe per il mezzogiorno, ribaltando il paradigma del Sud da assistere in Sud che propone il rilancio per lo sviluppo dell’Italia. Riservo ogni discussione di merito all’incontro che sono certa Lei avrà piacere di fissare in tempi brevi a dimostrazione di un lavoro per l’Italia che deve avere il coraggio politico di affrontare le sfide del progresso”.