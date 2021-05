Ponte sullo Stretto, Bernardette Grasso alza la voce: “il vero spreco è non farlo!”

28 Maggio 2021 23:15

Ponte sullo Stretto, Bernardette Grasso rifila una stoccata alle forze politiche contrarie alla realizzazione: il vero spreco sarebbe non costruirlo!

Ponte sullo Stretto sì o no? La politica continua a dimostrarsi indecisa, come da ormai troppi anni, nonostante gli evidenti benefici in termini di economia e occupazione, oltre ai pareri positivi riguardanti la sicurezza della struttura che collegherebbe Calabria e Sicilia. Qualcuno continua a parlare di ‘sprechi’. Il vero spreco sarebbe non realizzare il Ponte. Lo afferma, con un duro post social, Bernardette Grasso: “Ponte sullo Stretto, il vero spreco è non farlo. Per il direttore dello Svimez, l’ex assessore del governo Crocetta, Luca Bianchi, il Ponte sullo Stretto è “un dibattito che viene fatto quando mancano le idee”. Per il coordinatore nazionale dei Verdi, Angelo Bonelli, il Ponte sullo Stretto sarebbe un ritorno al passato, “un ritorno al modello Berlusconi”. Da certa sinistra si punta il dito sul “prime le strade” o “altre infrastrutture che hanno la priorità”. Mi domando: ma con la concreta possibilità di fare tutto perché le risorse ci sono, perché precludersi la possibilità di uscire dall’isolamento infrastrutturale che ogni anno costa a noi siciliani quasi 7 miliardi di euro?“.