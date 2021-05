Ponte sullo Stretto, Germanà: “basta sterili discorsi, anche l’ideologia del no si è sgretolata”

4 Maggio 2021 21:10

Germanà: “da anni sosteniamo che il Ponte sullo Stretto di Messina è un’opera strategica per l’intera Europa”

“Da anni sosteniamo che il ponte sullo Stretto di Messina è un’opera strategica per l’intera Europa. Una infrastruttura che ora raccoglie consensi in modo trasversale. Anche i rappresentanti di alcuni partiti che fino a ieri erano contrari solo per ideologia, oggi si dicono favorevoli al collegamento stabile fra Sicilia e Calabria. Basta con gli sterili dibattiti”. Lo afferma in una nota il deputato della Lega, Nino Germanà, componente della Commissione Agricoltura. “Dalle parole ora si deve passare ai fatti senza altre perdite di tempo visto che i fondi ci sono cosi come il progetto. Confidiamo nell’autorevolezza del premier Draghi per la realizzazione di un ponte che unirebbe finalmente le reti di trasporto locali a quelle che collegano l’intera Europa”, conclude.