Ponte sullo Stretto, Gasparri: “serve a fare della Sicilia e del Mezzogiorno un hub”

17 Maggio 2021 22:53

Gasparri: “il Ponte sullo Stretto serve a fare della Sicilia e del Mezzogiorno un hub. È una questione di continuità e di sviluppo strategico territoriale ed economico”

“Il Ponte sullo Stretto serve a fare della Sicilia e del Mezzogiorno un hub. È una questione di continuità e di sviluppo strategico territoriale ed economico. Noi abbiamo una visione strategica del Sud, che non serve solo agli sbarchi dei clandestini ma allo scarico di merci che possono creare occupazione e un indotto”. E’ quanto ha detto a Potenza il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri, partecipando a una conferenza trasmessa sulla pagina Facebook del partito in Basilicata. “Noi – ha aggiunto – vogliamo un’economia aperta e non solo depredata. Riteniamo però che l’Europa debba difendersi dalla concorrenza sleale”.