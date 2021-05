Ponte sullo Stretto, domani alle 18.30 il webinar “Se solo Sicilia e Calabria fossero italiane”: intervento del Ministro Gelmini e tanti ospiti illustri

17 Maggio 2021 13:06

L’evento in programma domani martedì 18 maggio 2o21 alle ore 18.30, sarà trasmesso sulla piattaforma Zoom

“Se solo Sicilia e Calabria fossero italiane: due Regioni abbandonate alla deriva nel Mediterraneo e dalle quali potrebbe dipendere il futuro dell’Europa e dell’Italia”. E’ su questo tema che si incentra l’incontro telematico organizzato dai Rotary Club Stretto di Messina, Vibo Valentia, Milazzo, S. Agata di Militello, Marsala, Patti, Nicotera, Messina Peloro, Barcellona e San Filippo del Mela. All’evento in programma domani martedì 18 maggio 2o21 alle ore 18.30, trasmesso sulla piattaforma Zoom, saranno collegati il Governatore del Distretto 211o del RI l’ing. Alfio Di Costa e il presidente del RC Stretto di Messina la dott.ssa Mary Guerrera. Ad introdurre la conferenza ci penserà l’ing. Giovanni Mollica, parteciperanno anche il prof. Enzo Siviero, il relatore sarà il dott. Fabrizio Maronta ed interverrà il Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Mariastella Gelmini. L’obiettivo del webinar è quello di individuare e mettere in evidenza il ruolo fondamentale che rivestono e potranno occupare in futuro Sicilia e Calabria nel panorama euro-mediterraneo. La posizione geografica dello Stretto di Messina è strategica all’interno di un’ottica mercantile, culturale e strategica, la presenza del Ponte favorirebbe infatti i flussi commerciali provenienti dall’Asia e dal Canale di Suez.

