Ponte sullo Stretto, Giammanco critica il Ministro Giovannini: “non è il caso di perdere altro tempo”

13 Maggio 2021 16:37

Il Ponte sullo Stretto, secondo la senatrice Giammanco, “è un opera fondamentale, non solo per l’Italia, ma per l’Europa perché permette di agevolare i trasporti”

“E’ il momento di rilanciare questo progetto, che tra l’altro potrebbe essere realizzato sin da subito perché Forza Italia da sempre credere all’importanza di questa grande opera. Ci auguriamo che questo Governo, con i fondi che arriveranno dall’Europa, possa finalmente darne l’avvio. E non sono d’accordo con quello che ha detto il ministro Giovannini, cioè di ripartire da capo, di rifare nuovamente lo studio di fattibilità tecnico-economica e di porre al centro del dibattito politico la questione, perché sarebbe praticamente come rimanere fermi ancora, immobili dopo tanti, tanti anni. Ripeto, è un opera fondamentale, non solo per l’Italia, ma per l’Europa perché permette di agevolare i trasporti. Da un punto di vista politico riteniamo che non sia possibile rimandare”. Lo afferma il Vice Presidente Forza Italia Senato e Portavoce FI Sicilia, Gabriella Giammanco, in un’intervista all’agenzia 9Colonne.