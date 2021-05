Ponte sullo Stretto, la clamorosa apertura di Faraone: “chi crede che sia stato escluso dai piani del governo dovrà ricredersi”

1 Maggio 2021 13:38

Il Ponte sullo Stretto presente nei piani del governo Draghi? La clamorosa apertura dell’esponente di Italia Viva Davide Faraone

Quando ormai la questione relativa alla realizzazione del Ponte sullo Stretto sembra essere nuovamente finita in un nulla di fatto, dopo l’esclusione dell’opera dalla lista delle infrastrutture realizzabili attraverso i fondi europei, arriva una clamorosa apertura da parte della politica. Davide Faraone, esponente di Italia Viva, intervenuto ai microfoni di ‘Scirocco’, ha parlato della volontà della maggioranza del Parlamento di realizzare comunque l’opera: “sul tema del Ponte, vedrete, ci saranno grandi sorprese nei prossimi giorni. Chi dice che è stato escluso per sempre dai programmi del Governo, probabilmente dovrà ricredersi. Aspettiamo l’esito dei lavori della commissione, c’è una vastissima maggioranza in Parlamento che vuole questa grande opera“.