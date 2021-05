Genovese versione Playoff, altro che Playout! Gara-1 alla Pallacanestro Viola: Avellino ko 78-64

16 Maggio 2021 19:46

Iniziato i Playout di Serie B, nel girone D si affrontano Pallacanestro Viola e Scandone Avellino: il racconto di Gara-1 dal PalaCalafiore

Ribolle di emozioni in PalaCalafiore di Reggio Calabria per Gara-1 dei Playout di Serie B. Conclusa la stagione regolare in crescendo, la Pallacanestro Viola vuole archiviare al più presto possibile il discorso salvezza già nel primo turno dei Playout. L’avversario odierno però non è da sottovalutare: la Scandone Avellino è una società blasonata, scivolata nelle serie inferiori a causa di alcuni problemi economici che anche in questa stagione le sono costate 6 punti di penalizzazione senza i quali sarebbe addirittura sopra la Pallacanestro Viola in classifica. A guidarli una vecchia conoscenza neroarancio: il playmaker reggino Valerio Costa. Nell’unico precedente stagionale fra le due squadre, avvenuto durante la fase ad orologio, si erano imposti gli irpini: situazione che non dovrà ripetersi visto le difficoltà in trasferta dei neroarancio. StrettoWeb seguirà la gara dal PalaCalafiore raccontando ai suoi lettori le azioni più belle del match!

Pallacanestro Viola-Scandone Avellino LIVE :

Fine partita! 78-64 – Finisce qui Gara-1 dei Playout! Salvatore Genovese trascina la Pallacanestro Viola al successo con 21 punti. Solita grande prova su entrambi i lati del campo per Yande Fall che chiude in doppia doppia (13 punti e 18 rimbalzi). Sono 17 i punti per Sousa, best scorer di Avellino. Appuntamento martedì per Gara-2.

4° Quarto – Valerio Costa fa in tempo a metterne altri 2, finisce qui. 78-64

4° Quarto – Tripla di Mascherpa!!! 78-62

4° Quarto – Altri due per Costa. 75-62

4° Quarto – Roveda in lunetta: 2/2. 75-60

4° Quarto – Yande Fall stoppa qualsiasi cosa nella sua orbita, sembra Mutombo: “not in my house!”.

4° Quarto – Fallo su Costa: 1/2. 73-60

4 Quarto – Yande Fall!!! Rimbalzo e due punti 73-59

4° Quarto – Valerio Costa si mette in proprio: 2 dalla media. 71-59

4° Quarto – Barrile in lunetta: 2/2 71-57

4° Quarto – LUKA SEBREK! TRIPLA IMPORTANTISSIMA! 69-57

4° Quarto – Fallo su Sousa: 2/2 ai liberi. 66-57

4° Quarto – Gobbato trova una linea di passaggio che vede solo lui: Sebrek schiaccia! 66-55

4° Quarto – Fallo su Mascherpa: 1/2 dalla lunetta, i neroarancio tornano a segnare. 64-55

4° Quarto – Tripla di Trapani, Avellino si avvicina pericolosamente, la Viola spreca tanto. 63-55

4° Quarto – Tripla di Riccio, parte bene Avellino. 63-52

Fine 3° Quarto! – Spettacolo puro al PalaCalafiore! La Pallacanestro Viola si esalta all’uscita dagli spogliatoi e arriva addirittura sul +21, differenza pari ai punti del “Bomber” Genovese. Avellino nel finale limita i danni accorciando a -14. Ultimi 10 minuti di gara, vietato rilassarsi.

3° Quarto – Fallo su Marra: 1/2. 63-49

3° Quarto – Ruba palla Riccio che realizza in contropiede 63-48

3° Quarto – Due liberi per Marra 63-46

3° Quarto – Due per Marra, torna a segnare Avellino. 63-44

3° Quarto – Alley oop di Mascherpa per Fall, due punti! Adesso è spettacolo al PalaCalafiore! 63-42

3° Quarto – Genovese show! Due realizzazioni su 2, si scatena il bomber! 61-42

3° Quarto – Sousa subisce fallo e va in lunetta: 1/2. 57-42

3° Quarto – Genovese da 2, Viola in totale controllo! 57-41

3° Quarto – Mascherpa tutto solo in penetrazione, due facili. Risponde Sousa da sotto. 55-41

3° Quarto – ANCHE GOBBATOOO DA 3! ESPLODE IL PALACALAFIORE! 53-39

3° Quarto – Ancora Genovese! Ancora tripla!!! 50-39

3° Quarto – Marra da 2, risponde Genovese da 3! Inizio scoppiettante 47-39

Fine 1° tempo! – Che partita ragazzi! Un vero peccato che non ci sia pubblico. La tensione del primo tempo svanisce, entrambe le squadre si affrontano a viso aperto. Avellino entra in ritmo a metà quarto e trova anche il vantaggio, la Viola si appoggia a capitan Barrile (9 punti) e all’energia di Yande Fall (9). Mascherpa entra definitivamente in partita con 2 triple preziosissime (8 punti). Sono 12 i punti di Sousa, best scorer per Avellino. Il primo tempo si chiude 44-37, intervallo lungo e poi si riparte: mettetevi comodi, saranno due quarti di fuoco!

2° Quarto – Costa in lunetta: 1/2. 44-37

2° Quarto – Gobbato si ritrova un pallone sporco fra le mani e spara una bomba da 3: dentro! 44-36

2° Quarto – Sousa lasciato solo, imperdonabile: tripla. 41-36

2° Quarto – Yande Fall! Altri due! 41-33

2° Quarto – Gobbato sbaglia da sotto, Avellino punisce in contropiede: schiacciata di Ani. 39-33

2° Quarto – Tripla di Mascherpa!!! 39-31

2° Quarto – Bel contropiede di Avellino: no-look di Costa per Sousa. 36-31

2° Quarto – Finiti gli aggettivi per definire Yande Fall: lotta sotto canestro, realizza un gancio e si prende anche un fallo. Dentro il libero. Chapeau! 36-29

2° Quarto – Fallo di Gobbato su Sousa, l’11 irpino in lunetta: 1/2. 33-29

2° Quarto – Pazzesco Barrile!!! Tripla con fallo: libero dentro, gioco da 4 punti che si realizza! Fenomenale il capitano neroarancio 33-28

2° Quarto – Finalmente Mascherpa!!! Una tripla che speriamo lo metta definitivamente in partita. 29-28

2° Quarto – Tripla di Mazzarese… 26-28

2° Quarto – Magico Genovese, semplicemente magico. Si gira leggiadro, manda al bar il difensore, 2 punti. 26-25

2° Quarto – Ani ne segna 2 da sotto, con libero aggiuntivo: gioco da 3 punti. 24-25

2° Quarto – Serve il capitano!!! Barrile da 3! 24-22

2° Quarto – Ani da sotto: primo vantaggio ospite… 21-22

2° Quarto – Altri due per Sousa in contropiede: la Pallacanestro Viola non segna e subisce le ripartenze veloci degli ospiti. Coach Bolignano chiama timeout 21-20

2° Quarto – Avellino non capitalizza un contropiede, Sousa però corregge. 21-18

2° Quarto – Fallo di Barrile su Riccio al tiro, chiamata un po’ generosa: 3/3 ai liberi. 21-16

2° Quarto – Yande Fall dalla media, 2 punti! 21-13

Fine 1° Quarto! – Buoni primi 10 minuti della Pallacanestro Viola, avanti 19-13 grazie ai 7 punti di Genovese e ai 3 di Gobbato. Valerio Costa con 4 punti è la principale minaccia di Avellino fin qui.

1° Quarto – YANDE FALL! Un leone sotto canestro! Sbaglia, prende il rimbalzo, ne mette 2 con fallo: libero sbagliato, unica sbavatura. Peccato… 19-13

1° Quarto – Valerio Costa sfrutta un blocco e dalla media punisce la difesa reggina. 17-13

1° Quarto – Risponde Genovese: prima 2 punti dalla media, poi 2 facili da sotto! 17-11

1° Quarto – Riccio entra e si rende subito pericoloso: tripla. 13-11

1° Quarto – Entra in partita Valerio Costa: 2 punti per Avellino. 13-8

1° Quarto – Contropiede Viola, Barrile pesca Gobbato che da sotto ne mette altri 2. 13-6

1° Quarto – Due per Sousa, risponde Barrile dalla meda. 11-6

1° Quarto – Gobbato in equilibrio precario: 2 con l’aiuto del tabellone. 9-4

1° Quarto – Mascherpa sguscia via in penetrazione, 2 punti. 7-4

1° Quarto – Monina a rimbalzo, poi 2 punti. 5-4

1° Quarto – Tripla di Genovese, serve la sua esperienza in un inizio titubante da entrambe le parti! 5-2

1° Quarto – Pareggia Avellino con Monina. 2-2

1° Quarto – Primi 2 punti per Gobbato che corregge una sua stessa conclusione sbagliata. 2-0

1° Quarto – Palla 2, si comincia!

17:50 – Breve focus sul funzionamento dei Playout: si gioca su 5 gare, chi ne vince 3 si salva. La squadra perdente accede all’ultimo turno contro la perdente di Pozzuoli-Monopoli. La Pallacanestro Viola in entrambi i casi ha il fattore casalingo dalla sua parte: l’eventuale Gara-5 si giocherà sempre al PalaCalafiore.

17:40 – Tutto pronto per Gara-1 dei Playout di Serie B fra Pallacanestro Viola e Scandone Avellino. I neroarancio si giocano la salvezza contro la blasonata formazione irpina che presenta in cabina di regia Valerio Costa, playmaker nato a Reggio Calabria e cresciuto fra le fila della Viola. Oggi il primo tassello verso la salvezza fra le mura amiche del PalaCalafiore.