Playoff Serie B, la prima finalista è il Venezia: il Lecce sbaglia di tutto e non va oltre il pari

20 Maggio 2021 20:40

Playoff Serie B, è ufficiale la prima finalista: è il Lecce/Venezia, che riesce ad avere la meglio nel computo delle due sfide del Lecce/Venezia

C’è la prima finalista dei playoff di Serie B: è il Venezia, che ha la meglio del Lecce nelle due sfide in una delle due semifinali di ritorno e si giocherà adesso la promozione in A contro una tra Monza e Cittadella. Al Via del Mare finisce 1-1, con i giallorossi che hanno sbagliato praticamente di tutto, tra cui un rigore in pieno finale. Lo realizza invece il Venezia con Aramu, ma da lì in poi è assalto Lecce, che trova il pari con Pettinari e rischia più volte di passare in vantaggio. Il momento chiave è il penalty assegnato nel finale ai salentini, di cui si incarica il capitano e tiratore Mancosu, che spara alto. Lacrime per lui al fischio finale, soprattutto per il recente momento difficile. Di seguito il tabellone.

TABELLONE PLAYOFF

Giovedì 13 maggio 2021 – Turni preliminari

Venezia-Chievo 3-2 (d.t.s.)

Cittadella-Brescia 1-0

Lunedì 17 maggio 2021 – Semifinali andata

Cittadella-Monza 3-0

Venezia-Lecce 1-0

Giovedì 20 maggio 2021 – Semifinali ritorno

Monza-Cittadella

Lecce-Venezia 1-1

Domenica 23 maggio 2021 – Finale andata

Lecce/Venezia-Cittadella/Monza

Giovedi 27 maggio 2021 – Finale ritorno