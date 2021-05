Playoff Serie B, sarà una finale “operaia”: il Monza vince ma non basta, passa il Cittadella

20 Maggio 2021 22:45

La finale dei playoff di Serie B sarà tra Venezia e Cittadella: i ragazzi di Foscarini perdono a Monza per 2-0, ma è una sconfitta dolcissima

Sarà una finale tutta veneta e “operaia”. Dopo il pari del Venezia a Lecce che è valso il passaggio del turno dei lagunari è arrivato quello del Cittadella, che ha subito una delle sconfitte più dolci della sua storia. Nella gara di ritorno della seconda semifinale playoff di Serie B ha avuto la meglio il Monza, ma solo per 2-0, risultato che non basta per via del 3-0 dell’andata. Balotelli e D’Alessandro i marcatori delle due reti nella ripresa, che rendono vivo – ma invano – il finale di match. Di seguito il tabellone.

TABELLONE PLAYOFF

Giovedì 13 maggio 2021 – Turni preliminari

Venezia-Chievo 3-2 (d.t.s.)

Cittadella-Brescia 1-0

Lunedì 17 maggio 2021 – Semifinali andata

Cittadella-Monza 3-0

Venezia-Lecce 1-0

Giovedì 20 maggio 2021 – Semifinali ritorno

Monza-Cittadella 2-0

Lecce-Venezia 1-1

Domenica 23 maggio 2021 – Finale andata

Cittadella-Venezia

Giovedi 27 maggio 2021 – Finale ritorno